«Это халатность и нарушение техники безопасности»: мальчик чуть не потерял конечность в метро, пока никто не видел
Москвичи обвинили сотрудников метро в том, что ребенок мог остаться без руки
Фото: [URA.RU/TASS]
В метро Москвы у мальчика зажало руку в рентгеновском аппарате, который используют для осмотра крупногабаритных сумок пассажиров. Шокирующие кадры обнародовал ряд сообществ в социальных сетях.
Инцидент произошел на станции «Проспект Вернадского». Пока женщина, которая была вместе с четырехлетним мальчиком, покупала билеты, он засунул руку в устройство. Лента затянула конечность ребенка, которую потом помогали вытаскивать сотрудники метрополитена.
«Куда вообще смотрела женщина? Бедный пацан, поправляйся!»; «Почему так долго все реагировали?» — прокомментировали видео пользователи Сети.
Большинство обвинили в произошедшем сотрудников метрополитена.
«А какого, простите, лешего на аппарате без оператора работает лента. Это халатность и, вероятнее всего, нарушение техники безопасности. Дети от природы очень любознательные, и родители иногда не могут уследить», — рассуждал Антон В.
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