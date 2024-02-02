Подоляк пожаловался на негативный осадок по итогам провала украинского контрнаступления

Михаил Подоляк заявил, что после того, как контрнаступление ВСУ потерпело неудачу, остался очень неприятный осадок. Такое заявление советник главы офиса президента Украины сделал во время интервью «24 каналу».

Он признал, что украинская армия допустила целый ряд тактических ошибок. Это признает как военное руководство, так и политическое.

«Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году», - сообщил он.

Затем Подоляк добавил, что украинской армии необходимо менять тактические схемы и решения, поскольку в них надо учитывать обеспеченность войск вооружением. Он также подчеркнул, что в данный момент у ВСУ наблюдается дефицит вооружений.

Ранее советник Подоляк предупредил Запад о негативном эффекте отказа в помощи Украине. По его утверждению, если поток помощи от союзников в Киев иссякнет, то зона боевых действий значительно расширится.