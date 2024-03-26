Hurriyet: турецкие власти тщательно изучили данные террористов из «Крокуса» и передали их России

Правительство Турции тщательно изучило все сведения, которые ему известны о тех двух террористах, которые недавно побывали в стране. Оно поделилось с Россией всеми данными. Такое сообщение сделала газета Hurriyet.

Журналисты сослались при этом на некие осведомленные источники. Те утверждают, что примерно месяц назад двое нападавших на «Крокус Сити Холл» побывали в Турции. Они приехали туда из Москвы, а затем вернулись обратно.

«Анкара тщательно изучила все вопросы, и обо всех событиях информирует Москву», - заверило издание.

По его словам, оба приезжих не имели никакой регистрации на турецкой территории. Насчет них не было никаких предупреждений со стороны РФ. Теперь Анкара ждет, что обмен документов между ней и Кремлем заметно расширится, чтобы совместно противостоять террористическим угрозам.

Ранее президент Турции Реджип Тайип Эрдоган в очередной раз призвал организовать переговоры по прекращению украинского конфликта. Он считает, что их можно запустить при посредничестве его правительства.