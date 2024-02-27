Хуситы атаковали подводные кабели в Красном море, связывающие Европу и Азию

Сразу четыре кабеля, связывающие две части света, получил повреждения из-за воздействия на них боевиков движения «Ансал Алла». Об этом сообщила газета Globes, которая выходит в Израиле.

Журналисты указали, что в работе различных интернет-систем, связывающих Европу и Азию, начались перебои. Это связано с повреждением подводных кабелей. Больше всего это заметно в Индии, а также в странах Персидского залива. Все эти страны понесли ущерб больший, чем остальные.

В Индии подтвердили повреждение трех из этих кабелей. Все они относятся к классу оптических. Они проходили по дну Красного моря, но были перерезаны в районе между Джиддой и Джибути.

Всего несколько дней назад появились сообщения, что очередное судно из Соединенных Штатов попало под удар в Красном море. Оно шло в сопровождении боевого корабля ВМФ США. В итоге эсминец был подбит, получив ракетное попадание.