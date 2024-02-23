Хуситы подбили американский эсминец в Аденском заливе

Американский эсминец и коммерческое судно Islander были атакованы в Аденском заливе Красного моря боевиками йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает телеканал Al Masirah.

Как заявил военный представитель радикалов Яхья Сариа, для атаки на указанные иностранные суда были использованы ракеты и БПЛА.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет <...>. Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников», — сказал он.

Ранее «Ансар Аллах» запретили судам из США и Британии находиться в водах Красного и Аравийского морей. В противном случае они будут атакованы, предупредили хуситы.