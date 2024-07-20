Хуситы пообещали ответить на удар Израиля по Ходейде

Авиаудары Израиля по городу Ходейда на западе Йемена не останутся без ответа, передает телеканал Al Masirah заявление высшего политического совета хуситского движения «Ансар Алла».

Сегодня израильские истребители нанесли удар по порту Ходейда в Йемене. Там начался мощный пожар: горят склады с топливом. Сообщалось о нескольких погибших рабочих порта. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что это ответ на «сотни атак хуситов, совершенных против Израиля в последние месяцы».

Отмечается, что это первые полномасштабные удары Израиля по Йемену.

Ранее движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за взрыв в центре Тель-Авива за взрыв близ американского консульства, в результате которого один человек погиб и восемь были ранены.