Хутор в Белгородской области обстреляли больше пятидесяти раз за сутки

По приграничному населенному пункту весь день вели огонь из гранатометов с украинской стороны.

Хутор Старый расположен в Староволоконовском районе. На протяжении прошедших суток на его территории взорвались 56 гранатометных выстрелов и 9 мин от миномета. Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, в своем микроблоге.

«По селам Нехотеевка и Щетиновка выпущено по 3 артиллерийских снаряда», - добавил он.

А всего за истекший день в регионе взорвались на территории шести районов 113 различных боеприпасов.