ИА «Новороссия»: генерал-майор Клименко погиб в зоне проведения СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). О его смерти сообщило ИА «Новороссия», ссылаясь на информацию от сообщества «Донбасс — сердце России».

Сообщается, что Клименко был командиром 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот», ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и именуемой в честь первого лидера ДНР Александра Захарченко.

Указ президента России Владимира Путина о присвоении Клименко звания генерал-майора опубликован на официальном сайте Кремля.

Также известно, что он является Героем ДНР и имеет два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».

Подробности о причинах гибели генерал-майора не сообщаются.

Ранее сообщалось, что боец Олег Соков погиб в зоне СВО, закрывая собой сослуживцев во время обстрела.