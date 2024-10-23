Боец Олег Соков погиб в зоне СО, закрывая собой сослуживцев во время обстрела

Российский военнослужащий из Иркутска Олег Соков самоотверженно закрыл собой в зоне СВО сослуживцев во время вражеского обстрела кассетными снарядами и погиб при этом. Об произошедшем в беседе с RT поведал его боевой друг с позывным Тимон.

По словам собеседника журналистов, Соков командовал на передовой батареей РСЗО «Град». В тот роковой день боев возвращался с группой с задания на территории Луганской народной республики, но их позиции были рассекречены ВСУ, и начался обстрел.

«Мы уже были рядом с блиндажом, когда попали под прицел ДРГ. По нам выпустили кассетные снаряды. Олег закрыл собой одного бойца, а в сторону других швырнул стол, который стоял около него, крикнув: „Укрывайтесь!“ Хотя мог сам им прикрыться и выжить», — рассказал собеседник.

По словам вдовы Светланы, у них остались двое маленьких детей. Олег Соков был представлен к ордену Мужества посмертно. На здании иркутской школы, где учился герой, повесили мемориальную доску.

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.