Игорь Брынцалов совместно с сыновьями принял участие в выборах в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с сыновьями проголосуем на избирательном участке в Балашихе, а жена и дочь приняли участие в голосовании электронно. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Мы всегда голосуем всей семьей. Считаю, что каждый человек должен принять участие в выборах — это важно для нашего региона, государства», — отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что многие избиратели идут на участки семьями, берут с собой детей. Приходят и представители старшего поколения, несмотря на возможность проголосовать из дома. Ведь на сегодняшний день созданы все условия, чтобы каждый житель Подмосковья смог выразить свою гражданскую позицию, внести вклад в будущее региона.