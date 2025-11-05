В Покровске Донецкой области у бойцов ВСУ наблюдается паника из-за непрекращающихся атак российских беспилотников, которые наносят удары каждые несколько минут. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские военные в Красноармейске, который на Украине называют Покровском, находятся на грани нервного срыва. По данным военкоров, в городе царит паника, вызванная шквальным огнем российских FPV-дронов. Боеприпасы с беспилотников прибывают на позиции ВСУ буквально каждые несколько минут, не оставляя военным ни минуты на передышку.

Российские дроны целенаправленно выявляют и уничтожают вражеские силы, пытающиеся укрыться в городской застройке. Такая тактика лишает украинских бойцов возможности маневра и эффективной обороны, что ведет к значительным потерям в живой силе и технике. Постоянное психологическое давление и невозможность противостоять точным ударам с воздуха серьезно подрывают боевой дух подразделений ВСУ в этом районе.

