Игрушечная тревога в Уфе: школьник «припугивал» класс автоматом младшего брата, а детектор молчал

В Уфе завершается расследование инцидента с «нападением» в гимназии № 3. 3 февраля девятиклассник устроил стрельбу из пластикового автомата, после чего был задержан. На опубликованном видео допроса подросток заявил, что готовился к этому несколько недель, но не хотел никому причинять вред, а лишь планировал всех напугать, пишет « Фонтанка ».

Расследование выявило несколько ключевых обстоятельств. Игрушечное оружие, из которого стрелял подросток, принадлежало его младшему брату, не достигшему девятилетнего возраста, и не было обнаружено металлодетектором на входе. При этом система сработала на нож, который был у школьника с собой, однако сигнал был проигнорирован охраной. Этот факт, по словам главы Башкирии Радия Хабирова, будет изучен отдельно. В центре внимания оказалась и возможная причина произошедшего — школьная травля. Глава республики заявил, что руководство гимназии будет немедленно уволено, если факт буллинга в отношении подростка подтвердится. Однако директор учебного заведения Марина Камалова это отрицает, утверждая, что у мальчика были друзья. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев и некоторые родители указывают на существование конфликтов у подростка с одноклассниками и учителем истории, который и получил в результате инцидента ссадину на лице. По факту случившегося возбуждены уголовные дела: в отношении подростка — за покушение на убийство, а также за халатность — в отношении ответственных лиц.