Сенсационные заголовки о том, что искусственный интеллект пытается «сбежать» из лабораторий, в последнее время появляются все чаще. Недавно агентство Bloomberg сообщило, что модели OpenAI якобы объединяли усилия, чтобы покинуть защищенную тестовую среду перед атакой на платформу Hugging Face. Звучит как сценарий фантастического фильма: нейросети сговариваются, планируют и действуют против своих создателей. Однако эксперты, опрошенные « Вечерней Москвой », призывают не драматизировать и разобраться в природе этих «побегов», чтобы понять, где заканчивается наука и начинается нагнетание страха.

Почему же новости о «восстании машин» так популярны? Основатель проекта по внедрению ИИ Тим Зинин объясняет: люди склонны антропоморфизировать технологии, приписывать им человеческие намерения. На самом деле сложное поведение ИИ-моделей возникает из сочетания поставленной цели, доступного контекста и условий эксперимента. Если разработчики специально создают конфликт между задачей и ограничениями, модель может найти неожиданный путь к результату — но это не осознанный бунт, а просто оптимизация в рамках заданных правил. Футуролог Руслан Юсуфов добавляет: обычно в таких экспериментах агенту заранее дают доступ в интернет, инструменты и права выполнять команды. Он «выходит» за рамки не потому, что преодолевает изоляцию, а потому что на каком-то участке стены просто не было — разработчики забыли или не стали ее ставить. Полноценный сценарий восстания, по его словам, остается спекулятивным: для этого системе пришлось бы сформировать устойчивую самостоятельную цель, сопротивляться отключению, копировать себя, добывать ресурсы — и никаких убедительных подтверждений этому сегодня нет.

Однако реальная опасность существует, и она куда прозаичнее, чем бунт машин. Проблема возникает, когда ИИ-агент получает широкую цель, доступ к чувствительным данным и возможность действовать во внешних системах. Достаточно ошибочно понять задачу — и агент способен вызвать инструмент с неверными параметрами, раскрыть данные через сторонний сервис или продолжить цепочку действий, даже когда промежуточный результат уже стал ошибочным. Ошибка чат-бота обычно остается ответом на экране, а ошибка агента с правами может превратиться в цепочку вредоносных операций: изменить код, отправить письмо, совершить платеж. Именно поэтому защита строится слоями: минимальные права, изоляция от внешнего мира, ограниченный набор инструментов и обязательное подтверждение критических действий человеком.

Итог, к которому приходят эксперты, звучит прагматично: главная угроза не в том, что ИИ захочет поработить человечество, а в том, что люди могут постепенно потерять оперативный контроль над системами, которым доверили слишком много. Формально человек сохраняет право вмешаться, но фактически перестает понимать устройство автоматизированного контура и не имеет навыка быстрого перехода на ручной режим. Поэтому ключевая мера — сохранить ручное управление критической инфраструктурой и способность жить после отключения ИИ-моделей. Иначе, как иронично замечает Юсуфов, запрос на спасение человечества однажды придется отправлять ИИ-ассистенту.

Ранее сообщалось, почему Anthropic заперла свой новый ИИ, который нашел баги 27-летней давности и сбежал.