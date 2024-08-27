Британский политик, член Палаты общин Джордж Галлоуэй призвал американского миллиардера Илона Маска подумать о собственной безопасности и не приезжать в Европу. Об этом он заявил в эфире национального телевидения.

В сентябре Маск и Галлоуэй должны были встретиться в Дублине, но после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции политик считает, что риск слишком велик.

«Не приезжай, Илон! Я просил тебя, но не приезжай. Мы не можем быть уверены, что тебя не настигнет такая же участь. Они арестовывают и журналистов», — сказал Галлоуэй.

Джордж Галлоуэй возглавляет Партию рабочих Великобритании. Ранее он обвинил Украину в разжигании конфликта в Донбассе.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что Павлу Дурову продлили арест еще на двое суток.