Павлу Дурову продлили арест еще на двое суток

Предприниматель Павел Дуров пробудет под стражей еще 48 часов по делу о преступлениях в его мессенджере Telegram. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Накануне, в понедельник, сотрудники французского ведомства заявили, что заключат программиста под арест до 28 августа. К настоящему моменту неизвестно, когда Дуров окажется на свободе. Сотрудники прокуратуры не разъяснили, сколько подозреваемый может находиться в заключении без предъявления обвинений.

Российские послы во Франции пообещали контролировать обеспечение прав Дурова и получить к нему консульский доступ, однако европейская сторона пока отказывается от сотрудничества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело Дурова можно будет называть политическим, если Франция так и не предоставит весомых доказательств его вины.

«В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось о том, что криптовалюта, интегрированная в Telegram, упала в стоимости практически на 20% после появления новостей об аресте Павла Дурова.