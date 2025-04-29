Индия заявила о полной свободе выбора ответа на теракт на севере страны

Индийская армия будет полностью свободна в выборе ответа на тот теракт, который был совершен в Джамму и Кашмире. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди, его слова привело агентство PTI.

Премьер сообщил, что армия полна решимости нанести ответный удар как по самим террористам, так и по их покровителям.

«Вооруженные силы обладают полной оперативной свободой в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии», — указал он.

Моди добавил, что наказание будет настолько суровым, что оно даже выходит за пределы воображения тех, кто ему подвергнется. В Индии считают, что к теракту, во время которого расстреляли туристов на севере страны, причастна вооруженная группировка. Ее якобы курируют спецслужбы Пакистана.

Ранее сообщалось, что Пакистан запретил самолетам из Индии пересекать воздушное пространство страны. Всем индийским судам было запрещено входить в пакистанские территориальные воды. Это решение принято после заседания Совета национальной безопасности Пакистана, оно проводилось в связи с реакцией Индии на теракт в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир.