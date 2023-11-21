Индийские журналисты восхитились российскими дронами-камикадзе «Ланцет»

Беспилотники с легкостью поражают гаубицы западного производства, несмотря на их удаленность от передовой.

Издание Hindustan Times провело разбор видеокадров со специальной военной операции, попавших им в руки. На них беспилотные летательные аппараты «Ланцет» наносят удары по артиллерии ВСУ.

«Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине», - комментируют журналисты этот сюжет.

Затем очередной «Ланцет» поражает орудие FH70, замаскированное в лесопосадке. В итоге уничтожается не только пушка, но и весь ее расчет, а также вся огневая позиция. От удара дрона детонируют снаряды, заскладированные неподалеку от нее. Авторы сюжета подчеркнули очень высокую эффективность данного типа вооружений.