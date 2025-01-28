Индию накрывает неизвестная болезнь, от которой уже умерли 17 человек

В Индии неизвестная болезнь унесла жизни уже 17 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Отмечается, что всего было зарегистрировано 38 случаев заболевания. К основным симптомам относятся лихорадка, тошнота и слабость. Кроме того, у всех умерших граждан произошел отек мозга.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что информацию о ситуации в Индии внимательно изучают и отслеживают. На границах России усилили эпидконтроль.

«В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры», — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал SHOT, на индийских пляжах с каждым днем появляется все меньше россиян. Это связано с информацией о неизвестном вирусе. Отмечается, что болезнь в основном фиксируется на Гоа — местные жители кашляют практически везде.

Ранее врач Семен Гальперин назвал пути снижения рисков заражения вирусной инфекцией.