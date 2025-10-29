Инфаркт или опьянение? Как отличить медицинскую помощь от бытовой ситуации

На улицах российских городов можно встретить людей, неподвижно лежащих на тротуарах или скамейках. Большинство прохожих обычно воспринимает их как лиц в состоянии алкогольного опьянения и предпочитает пройти мимо, не вникая в ситуацию. Однако эксперт по безопасности Эдуард Халилов предупреждает, что такое безразличие может стоить человеку жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, за видимой беспечностью часто скрываются острые медицинские состояния — инфаркт или инсульт, требующие немедленного вмешательства. Оказание помощи должно начинаться с трезвой оценки собственной безопасности, чтобы случайно не увеличить количество пострадавших.

Эксперт подчеркнул, что крайне важно помнить о принципе «не навреди». При отсутствии специальных знаний и навыков единственным правильным решением становится вызов экстренных служб по номеру «112». Это не только потенциально спасет жизнь, но и избавит от юридической ответственности за оставление в опасности.

По его мнению, формирование грамотной гражданской позиции предполагает не равнодушие, но и не бездумный героизм. Осознанный вызов профессионалов становится тем разумным компромиссом, который позволяет сохранить человеческое участие, не подвергая никого дополнительному риску.

