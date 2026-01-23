Инфекция в учебном заведении: в престижной гимназии Южно-Сахалинска обнаружили больного туберкулезом

В одном из престижных учебных заведений Южно-Сахалинска зафиксирован случай заболевания туберкулезом. Как сообщают Telegram-каналы, инфицированным оказался сотрудник третьей гимназии, которая считается одной из лучших школ города. Уточняется, что заболевший не является педагогом.

Несмотря на выявление опасного инфекционного заболевания, карантин в гимназии не вводился. Вместо этого администрацией образовательного учреждения было принято решение организовать массовое обследование для всех работников и учащихся с целью профилактики и выявления возможных контактов.

На данный момент официального подтверждения информации или комментариев от регионального министерства образования не поступало. Ситуация находится на контроле, а родители учеников и сотрудники ожидают официальных разъяснений и результатов проверки.