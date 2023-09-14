Инфекционист Малышев рассказал о способах борьбы с крысами на улицах столицы

Жители столичного региона обратили внимание, что в парках и даже в жилых домах внезапно стали бегать крысы. Экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев выразил свою точку зрения о причинах появления крыс и объяснил их опасность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, летом грызуны размножаются за счет большого объема отходов в мусорках возле домов и возле мясоперерабатывающих и молочных заводов.

Медик подчеркнул, что стоит помнить о том, что крысы – переносчики колоссального объема различных заболеваний.

По его мнению, отсутствие грызунов на улицах города во всем зависит только от чистоплотности проживающих людей. Для устранения их также следует обратиться в санитарно-эпидемиологические службы.