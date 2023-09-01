Существует очень малая вероятность того, что ВСУ сумеют как-то изменить ход своего наступления. Его провал отмечают даже западные эксперты.

Издание InfoBRICS выпустило статью, автор которой утверждает, что Киев уже показал свою неспособность взять под свой контроль полуостров. Неудача наступательных действий это ярко подтверждает. При всем этом командование украинской армии решило игнорировать все основополагающие тезисы военного искусства. Оно полностью игнорирует большие потери среди своих военных.

«Если войска останутся живы, территории могут быть захвачены позже, но если солдат не станет, никакие территориальные завоевания не будут обеспечены», - подчеркнул бразильский журналист Лукас Лейроз.

Он добавил, что до сих пор все попытки контрнаступления ВСУ были полностью провальными, и шансов на улучшение их результативности очень незначительны.