Информация о планах РФ на размещение ядерного оружия в космосе является вбросом — Путин

Информация о планах России по размещению ядерного оружия в космосе, является недостоверной, заявил глава РФ Владимир Путин.

По словам главы государства подобные сообщения являются вбросами, уловкой для того, чтобы втянуть Россию в переговоры на условиях, выгодных только для США.

Президент подчеркнул, что Америка блокирует проект, который предлагает предотвратить размещение оружия в космосе, он был разработан в 2008 году.

Путин добавил, что уже на финальной стадии находятся испытания крылатой ракеты «Буревестник».