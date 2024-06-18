Инфоцентр: на Крымском мосту срочно перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение об этом опубликовано в районе 23 часов вечера по московскому времени во вторник, 18 июня. По какой причине перекрыли движение, не уточняется.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — приводится в сообщении оперштаба в соцсетях.

Напомним, движение по Крымскому мосту регулярно останавливается. Усиленный контроль на объекте начался после того, как киевский режим устроил на нем теракт. Инцидент произошел 8 октября 2022 года. Тогда в грузовике, следовавшем по нему, сдетонировало взрывное устройство, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Вторую попытку устроить теракт киевские режим предпринял летом 2023 года. Тогда мост был атакован надводными беспилотниками. Было разрушено дорожное полотно, а также погибли два человека.