Иномарка на полном ходу протаранила павильон с людьми в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном автомобиль Hyundai на полной скорости врезался в остановочный павильон, где в этот момент находились люди. Об этом сообщила полиция Подмосковья в официальном телеграм-канале.

ДТП произошло в 19:15 возле торгового центра у Лихачевского проспекта. Hyundai на скорости протаранила остановку с людьми, потеряв управление. По сообщению полиции, за рулем был 25-летний водитель.

Основной удар приняла находящаяся в центре событий пара пешеходов. Их доставили в больницу, по сообщению окружной администрации в тг-канале, молодые люди в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Также по предварительным данным, наезд совершил водитель, имеющий гражданство Азербайджана. Он утверждает, что потерял контроль над машиной из-за технической неисправности. Однако, по словам очевидцев, к ДТП привели агрессивная манера вождения и опасные перестроения на мокром после дождя асфальте. Эти и другие подробности выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье рассмотрит дело о ДТП, в котором погиб 6-летний мальчик.