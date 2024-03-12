Иномарка загорелась на шоссе в Подмосковье

На Егорьевском шоссе в Орехово-Зуево вспыхнула иномарка, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел на повороте на деревню Анциферово. На место оперативно прибыли работники 243-й пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что водитель успел покинуть загоревшийся автомобиль, но потушить его своими силами не смог. Огонь распространился по всей площади машины.

Огнеборцы ликвидировали пожар. Уточняется, что водителю иномарки не понадобилась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» потушили большегруз, который загорелся в деревне под Орехово-Зуево.