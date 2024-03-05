Грузовик загорелся в деревне под Орехово-Зуево

Подмосковные спасатели потушили большегруз, который загорелся в деревне Губино в Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как рассказала начальник 253-й пожарно-спасательной части Галина Спиридонова, инцидент произошел накануне. Возгорание случилось в моторном отсеке. Водителю удалось спастись из горящей машины, однако он не смог потушить пламя своими силами.

«Действуя быстро и слаженно, огнеборцы ликвидировали пожар с помощью пены в кратчайшие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня», — рассказала Галина Спиридонова.

В результате ЧП никто не пострадал, водителю не понадобилась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вскрыли дверь квартиры, хозяйка которой не могла ходить из-за травмы ноги.