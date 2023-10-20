Инородное тело: подмосковный хирург рассказал, что делать, если ребенок проглотил какой-либо предмет

Врач, слова которого приводит РИАМО, подчеркнул, что в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. При этом обратиться к медикам нужно даже в том случае, если родители до конца не уверены, что ребенок мог что-то проглотить, но подозревают это.

«Не нужно давать никаких жидкостей или мягкой пищи, пытаясь протолкнуть инородное тело в желудочно-кишечный тракт. Постарайтесь не беспокоить ребенка и подготовьте его к транспортировке», — подчеркнул Хабалов.

Все необходимые манипуляции по спасению ребенка от инородного тела проведут специалисты в медицинском учреждении, отметил хирург.

Хабалов также рассказал, что с начала этого года в детское хирургическое отделение Раменской больницы обратилось девять пациентов с инородными телами в ЖКТ — это дети разных возрастов. Некоторым из них удалось помочь без операций.

Врач также напомнил, что недавно в Раменской областной больнице спасли полуторогодовалого малыша, который проглотил множество деталей от магнитного конструктора. Состояние ребенка, когда он только поступил в медучреждение, оценивалось как тяжелое, у него развился перитонит. Сейчас малыш уже выписан и чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский госпиталь в Красногорске будет принимать пациентов со всей России.