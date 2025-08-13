Иностранец похитил дорогой костюм у россиянина в Пулково и убежал

В воздушной гавани Пулково (Санкт-Петербург) иностранец совершил кражу дорогостоящего костюма, принадлежащего россиянину. Информацию об инциденте опубликовали в телеграм-канале транспортной полиции МВД РФ по Северо-Западному округу.

В правоохранительные органы обратился 39-летний гражданин, планировавший вылет из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Он заявил, что временно оставил без присмотра чехол с классическим костюмом, а когда вернулся, обнаружил его пропажу. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 44 тыс. руб.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 45-летний иностранный гражданин, который, похитив костюм, вылетел в Калининград. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

