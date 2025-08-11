Туристки потеряли 11 сумок и украшения на 92 млн руб. в отеле

Во время отпуска в Европе две путешественницы стали жертвами ограбления в гостиничном номере, лишившись 11 дизайнерских сумок и драгоценностей на сумму 92 млн руб., сообщило издание Daily Mail.

Подруги прибыли в Сен-Тропе, Франция, 5 августа и сразу же отправились на прогулку, которая затянулась до поздней ночи. По возвращении в отель они обнаружили, что их номер был взломан, а сейф, встроенный в стену, исчез.

Согласно заявлениям потерпевших, среди украденного оказались 11 сумок Hermes Birkin, часы Patek Philippe, чемоданы Dior, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels, а также украшения Cartier.

Общий ущерб оценивается почти в миллион евро (92 млн руб.). Помимо этого, у женщин пропали паспорта. Сотрудники службы безопасности отеля осмотрели номер, но не обнаружили никаких улик. В настоящее время ведется следствие.

