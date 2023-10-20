Иностранку, подозреваемую в организации занятия проституцией, задержали в Подмосковье

Сорокатрехлетнюю уроженку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в организации занятия проституцией, задержали сотрудники полиции в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в полицию поступила информация о том, что в квартире, расположенной в одном из домов Истры, оказывают услуги интимного характера за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий по данному адресу сразу же после передачи денег за оказание интимных услуг клиенту полицейскими задержаны две женщины старше тридцати лет.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска сумели задержать организатора этого незаконного бизнеса. Выяснилось, что правонарушительница арендовала трехкомнатную квартиру под видом сотрудницы клининговой компании, подыскивала девушек для оказания услуг сексуального характера, обеспечивала их клиентами и брала за это часть денег. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ.

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