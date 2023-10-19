Житель Электростали пытался разбить банкоматы камнем, чтобы украсть деньги

В Электростали задержали местного жителя, который пытался вскрыть банковские терминалы, чтобы похитить деньги. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел на одном из объектов на проспекте Ленина. Там сработала сигнализация. Росгвардейцы оперативно прибыли на место и увидели, как неизвестный бьет банкоматы камнем. Злоумышленнику удалось вывести терминал из строя, но завладеть денежными средствами он не успел.

Нарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Мужчину передали полиции. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже женской одежды из магазина в Люберцах.