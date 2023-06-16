Иностранное судно вспыхнуло в российских водах в Приморье

Пожар возник на балкере Beks Force, который приписан к Маршалловым Островам.

Экипаж этого судна состоит из 25 человек, и он пытается самостоятельно справиться с пламенем.

«Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка», - сообщили РИА Новости.

От пожара уже пострадали два человека, оба они отправлены в медицинское учреждение. К терпящему бедствие судну отправлены другие суда, которые находятся в этом же районе.