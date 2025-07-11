Иностранца задержали с королевскими слитками на 86 млн руб.

В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, в багаже которого были найдены золотые слитки, оцениваемые более чем в 86 млн руб. Данную информацию 11 июля распространила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры через свой телеграм-канал.

Иностранец, ехавший в пассажирском поезде по маршруту Москва — Владивосток, осуществлял нелегальную транспортировку в своем рюкзаке 10 золотых слитков общим весом более 10 кг, сообщили представители ведомства.

Подчеркивается, что после обнаружения драгоценный металл был изъят сотрудниками полиции. Было инициировано уголовное разбирательство в соответствии с частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное хранение и транспортировка драгоценных металлов, совершенные в особо крупном размере»).

Подозреваемый был заключен под стражу до 8 сентября 2025 года. Процесс и результаты следствия находятся под надзором прокуратуры.

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