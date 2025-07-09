На таможне в Москве «задержали» радиоактивного попугая

По информации таможни, международные почтовые отправления в обязательном порядке проверяются. В сувенире из Германии, который предназначался для жительницы Москвы, в ходе спектрометрического анализа было выявлено наличие радионуклида радий-226 (Ra226). Специалисты вернули изделие в страну отправления. Эксперты предполагают, что опасное вещество может находиться в составе краски, которой покрыт керамический попугай. Уровень излучения превышал норму в 20 раз.

Согласно установленным правилам, допустимая мощность эквивалентной дозы излучения — не выше 1,0 мкЗв/ч, сообщил телеграм-канал ФТС России. Эксперты всегда тщательно изучают наружную поверхность посылки. Керамического попугая проверяла система стационарного радиационного контроля «Янтарь», которая и оповестила сотрудников об опасности. Тогда было принято решение о вскрытии посылки.

Сотрудники опубликовали видео, как проводили осмотр. Керамический попугай устанавливается на подставку. Создается впечатление, будто птица сидит на жердочке.

Ранее сообщалось, что восемь запрещенных кактусов в теле Лабубу пытался провезти житель Перми в РФ.