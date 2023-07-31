Иностранцам в Подмосковье напомнили об ответственности за нарушение миграционного законодательства

В ГУ МВД РФ по Московской области напомнили иностранным гражданам или лицам без гражданства об ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Нарушение правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Аналогичная ответственность грозит в случае отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, или в случае их утраты и неподачи заявления об утрате, а также в случае уклонения от выезда из РФ по истечении срока пребывания.

Штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей и вероятность выдворения за пределы страны грозит в случае работы без разрешения или патента, а также в случае работы по профессии, не указанной в разрешении или патенте, или вне пределов указанного в документах региона.

За нарушение срока обращения за внесением изменений в разрешение на работу или патент, а также за необращение за внесением этих изменений грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

За привлечение к трудовой деятельности иностранца или лица без гражданства при отсутствии у него разрешительных документов грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей для граждан; от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 250 тысяч до 800 тысяч рублей для юрлиц.

Неуведомление соответствующих органов о заключении или прекращении трудового или гражданско-правового договора с иностранцем в установленные сроки влечет наложение штрафа в размере от 2 до 5 пяти тысяч рублей для граждан, от 35 до 50 тысяч для должностных лиц, от 400 до 800 тысяч рублей для юрлиц.