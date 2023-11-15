Иностранцу грозит уголовная ответственность за провоз часов с бриллиантами в аэропорту Домодедово

Иностранец в возрасте 41 года прибыл в подмосковный аэропорт из ОАЭ и проследовал через «зеленый» коридор. В ходе выборочного контроля сотрудники проверили ручную кладь пассажира и обнаружили в ней две коробки с наручными часами.

Обнаруженные аксессуары — бренда Jaeger-LeCoultre, швейцарского производителя часов класса «люкс». Как показала экспертиза, часы изготовлены из розового золота 750 пробы, стекло — из сапфира. Аксессуары также украшены бриллиантами. Стоимость часов составляет около шести миллионов рублей.

Пассажир заявил, что не говорит на русском языке и не знаком с таможенными правилами. Мужчина сообщил, что приобрел часы для личного пользования.