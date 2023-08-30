Инспекторы ДПС из Дмитрова сопроводили машину с беременной женщиной до перинатального центра

Подмосковные сотрудники Госавтоинспекции помогли взволнованному водителю, и сопроводили автомобиль, в котором находилась рожающая жена, до медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что в тот день старший лейтенант полиции Евгений Смирнов и лейтенант полиции Алексей Тихомиров осуществляли патрулирование города. Тогда-то к ним и обратился взволнованный водитель легкового автомобиля с просьбой помочь доставить в больницу его жену, у которой по дороге начались роды.

Мужчина сильно переживал, что из-за образовавшегося на их пути транспортного затора он не сможет доставить беременную женщину вовремя. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы на служебных мотоциклах, сопроводили автомобиль с роженицей в медицинское учреждение.

Позже Госавтоинспекторы узнали, что у женщины родился мальчик. Сотрудники полиции не упустили возможность поздравить семью с таким значимым событием, они приехали на выписку новорожденного и вручили родителям автолюльку. Супруги же в свою очередь поблагодарили автоинспекторов за неравнодушие и оказанную помощь.

Ранее стало известно, что жителя подмосковной Балашихи подозревают в убийстве жены гантелей.