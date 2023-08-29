Жителя Балашихи подозревают в убийстве жены гантелей

В Балашихе задержали местного жителя, который подозревается в убийстве своей супруги. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло накануне в одной из квартир. По данным ведомства, 40-летний мужчина ударил 44-летнюю жену по голове тяжелым предметом и скрылся. Тело женщины обнаружил ее родственник на следующий день после убийства.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли гантели, которые и могли стать орудием преступления.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении подозреваемого под стражу. Также будет назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическая и молекулярно-генетическая.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали ранее судимого жителя Белгорода, который подозревается в незаконном обороте наркотиков.