Инспекторы гостехнадзора продолжают проверять состояние аттракционов в городских округах Подмосковья

Риски нарушений обязательных требований к безопасности эксплуатации аттракционов выявили в Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, в парке имени Воровского города Наро-Фоминска сотрудники выявили аттракцион «Дружная компания», который эксплуатирует индивидуальная предпринимательница. При осмотре обнаружилось, что у объекта истекает дата оценки технического состояния.

Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Вялки Раменского округа, где установлен аттракцион «Мадагаскар». Обоим эксплуатантам объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Глава ведомства Тихон Фирсов напомнил, что за несоблюдение технических регламентов и обязательных требований к безопасности эксплуатации аттракционов виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что для работы в Детском клиническом центре им. Рошаля в подмосковном Красногорске удалось привлечь 1,2 тысячи специалистов.