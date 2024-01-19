Инспекторы Гостехнадзора проверили пятнадцать подмосковных аттракционов

На этой неделе инспекторы Гостехнадзора проверили 15 подмосковных аттракционов в местах их эксплуатации. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что по результатам проведенных надзорных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов выявлено не было. При этом зимой проверкам подвергаются не только зимние аттракционы, но и те, что находятся в закрытых помещениях и могут эксплуатироваться в это время года.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что крытые парки развлечений в морозы становятся местом притяжения жителей региона, поэтому от исправности таких технических средств зависит безопасность граждан, в следствие чего аттракционы должны регулярно проверяться.

Ранее сегодня стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль сферы теплоснабжения.