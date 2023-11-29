Инспекторы в городском округе Кашира рассказали школьником о безопасности на дорогах

Серию мастер-классов, посвященных безопасности дорожного движения, провели сотрудники ГИБДД в школах городского округа Кашира. Занятия организовали, чтобы защитить юных горожан от травм на дорогах в осеннее время.

Старшеклассникам инспекторы городского округа Кашира предложили познавательные мастер-классы, для детей помладше провели уроки безопасности. Детям показывали видео о правилах дорожного движения и, конечно, напоминали: осторожность на дорогах нужна не только водителям, но и пешеходам. Особенно это важно, когда на улицах темно.

Кроме того, учащиеся старших классов научились самостоятельно делать брелоки из светоотражающих материалов, которые удобно подвешивать на рюкзаки.

Школьники городского округа Кашира поблагодарили полицейских за познавательную и полезную программу.