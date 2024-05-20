Инструктор по выживанию Алешкин назвал способы не потеряться и не умереть в лесу

По словам инструктора по выживанию Дмитрия Алешкина, список самых необходимых вещей в рюкзаке человека, отправившегося в лес, давно уже современный. Об это сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что это мобильный телефон, зарядка, компас, зажигалка, бутылка воды и пара шоколадок являются предметами первой необходимости в лесу на экстренный случай.

По мнению эксперта, увлекательный сбор ягод и грибов может завести человека в лесные дебри, поэтому при потере знакомого ориентира нужно искать другие. Так, следует ориентироваться на солнце, двигаться в одну сторону не менее часа в надежде выйти на тропинку, дорогу, на которой необходимо двигаться в ту сторону, где наблюдается больше следов от людей и автомобилей.

Он подчеркнул, что не следует суетиться, бегать, тратить силы, ночью двигаться не стоит, поскольку это не приведет ни к каким результатам. Необходимо постараться по телефону связаться со службой спасения, более того, перед походом в лес надо оставить информацию вашим друзьям, близким, родным. Также не стоит в лесу питаться незнакомыми ягодами и грибами.