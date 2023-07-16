Инструкторы пункта отбора бойцов в Балашихе дают максимум знаний в сжатые сроки

Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Инструкторы здесь стараются дать кандидатам как можно больше знаний в сжатые сроки, чтобы те могли выполнять свой долг правильно и без ошибок.

«Этот пункт, а я бы назвал его своего рода „комплексом“, является уникальным и на данный момент единственным в РФ. Он предоставляет возможность каждому гражданину, изъявившему желание проходить службу по контракту, объявить на КПП о своих намерениях и уже через 2-3 дня убыть к месту дислокации воинской части», — сказал военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.

Здесь оперативно можно пройти медкомиссию, получить консультацию специалистов и проживание с питанием. Напоминаем, что на службу приглашаются лица старше 19 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей при заключении контракта на год.

Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на разные выплаты и льготы, как для себя, так и для своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-495-990-77-77, на сайте или в чат-боте.