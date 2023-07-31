International Business Times: ПВО Украины не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

При ударах по портовой инфраструктуре Одессы российские войска задействовали ракеты «Оникс», и ПВО Украины ничего не смогла противопоставить этому средству поражения, пишет американская интернет-газета International Business Times.

По данным издания, с берегового комплекса «Бастион» в Крыму было запущено не менее семи ракет «Оникс», и ни одна из них не была нейтрализована.

Сверхзвуковую ракету «Оникс» практически невозможно перехватить из-за ее высокой скорости и низкой высоты полета. Кроме того, ракета обладает уникальной системой наведения, позволяющей классифицировать цели в зависимости от их важности и выбирать схему атаки.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что только российские зенитные установки способны отлавливать ракеты типа «Кинжал» и «Оникс».