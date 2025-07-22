Инцидент на Майорке: проститутка и вышибала обвиняются в изнасиловании туриста

На популярном европейском курорте Майорка (Испания) произошло вопиющее преступление против несовершеннолетнего туриста из Германии. 18-летний юноша, отдыхавший с друзьями, стал жертвой изнасилования в одном из баров-борделей на улице Паре Бартомеу Сальва, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Sun.

Инцидент развивался следующим образом: молодой человек посетил заведение, где с его банковского счета были списаны 450 евро. Пропажу денег он обнаружил только по возвращении домой. Когда парень вернулся в бар, чтобы вернуть средства, на него произошло нападение.

По словам пострадавшего, после того как вышибала открыл ему дверь, он потерял сознание. Очнувшись, юноша обнаружил себя раздетым в присутствии обнаженной женщины. Вышибала приказал ему одеться и уйти. Осознав произошедшее, турист немедленно обратился в полицию.

Задержанные подозреваемые — проститутка и вышибала — отрицают свою вину. Они утверждают, что молодой человек сам предложил заплатить за интим-услуги 450 евро, однако из-за задержки перевода в предоставлении услуги было отказано. Позже, когда деньги поступили, по их версии, все произошло по обоюдному согласию.