Инвалид-палач: как в Подмосковье колясочник и его сожительница устроили ад для детей, а потом выставили это в сеть

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении инвалида-колясочника, который жестоко избил бейсбольной битой несовершеннолетнего ребенка своей сожительницы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Видновский суд, мужчина не только совершил избиение, но и снял его на видео, после чего выложил запись в интернет.

По данным следствия, обвиняемый вместе со сожительницей систематически издевались над детьми. В качестве наказания они применяли избиения, удерживали головы детей под водой и даже закрывали одного из них в чемодане, куда заливали кипяток. Как отмечается в сообщении прокуратуры, пострадавшие дети не посещали школу и не получали необходимой медицинской помощи, что усугубляет тяжесть произошедшего.