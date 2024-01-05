Инженер-конструктор столичного завода съел обед с мышьяком

Сорокадевятилетнему инженеру-конструктору одного из столичных заводов стало плохо после обеда на рабочем месте. В его крови был найден мышьяк. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что мужчина решил пообедать в собственном кабинете, а после обеда у него возникла сильная тошнота и бурые пятна на теле.

Отмечается, что при обращении в медучреждение было выявлено, что в крови мужчины обнаружен значительны объем мышьяка.

Уточняется, что на данный момент полицейские выясняют, каким образом это вещество попало в организм мужчины.