Инженер-конструктор столичного завода съел обед с мышьяком
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сорокадевятилетнему инженеру-конструктору одного из столичных заводов стало плохо после обеда на рабочем месте. В его крови был найден мышьяк. Об этом сообщает Life.ru.
Добавляется, что мужчина решил пообедать в собственном кабинете, а после обеда у него возникла сильная тошнота и бурые пятна на теле.
Отмечается, что при обращении в медучреждение было выявлено, что в крови мужчины обнаружен значительны объем мышьяка.
Уточняется, что на данный момент полицейские выясняют, каким образом это вещество попало в организм мужчины.