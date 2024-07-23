Инженер Уйманов пояснил опасность возможного появления шаровых молний в столице

Академик РАН, глава совета по шаровой молнии Владимир Бычков считает, что в столице могут в конце этого и начале следующего месяца появиться шаровые молнии, что может быть вызвано частыми грозами и, возможно, проявится в конце июля или в середине августа. Инженер-технолог Сергей Уйманов рассказал, чем опасны шаровые молнии и что делать при встрече с ними. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это весьма редкое природное явление, которое образуется из канала линейной молнии, где возникают завихрения, или представляет собой высокоэнергетические частицы, прибывающие на нашу планету из космоса на фоне солнечного ветра.

Эксперт пояснил, что данные частицы могут впитывать в себя окружающую энергию, и таким образом возникает шаровая молния. Достаточно много их образуется там, где нет воздуха. Они обладают весьма большой плотностью, притягивая к себе все окружающее. Так, шаровая молния может свободно проникать через стекло, выдуваться из антенны или розетки.

По его мнению, шаровые молнии опасны для человека, поскольку могут взрываться, причем самопроизвольно. Линейные молнии оказывают воздействие на человека чаще и сильнее. Шаровые молнии возникают редко, но шутить с ними не следует, поэтому в целях безопасности необходимо отстраниться от них как можно дальше.