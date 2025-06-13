Иордания отразила воздушную угрозу на фоне обстрелов Израиля и Ирана

Как сообщает официальное информагентство Petra, в Иордании в пятницу утром перехватили несколько ракет и беспилотников, пытавшихся нарушить воздушное пространство страны.

Операция по перехвату была проведена силами ПВО и Королевских ВВС утром, 13 июня. Представитель Генкомандования ВС заявил, что решение принято на основании разведданных, указывавших на реальную опасность для мирного населения. Системы противовоздушной обороны на страже всегда, но сейчас в режиме повышенной готовности на фоне разбирательств Ирана и Израиля.

Все подразделения ПВО и авиации приведены в состояние повышенной бдительности для защиты границ страны. По предварительным данным, перехваченные объекты могли представлять угрозу для жилых районов.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль ударил по Ирану. В армии обороны еврейской страны заявили, что это упреждающая атака. Операцию назвали процессом, который якобы может помешать иранской стороне заполучить ядерное оружие. При этом Axios сообщал, что Израиль готовил удар по Ирану в течение восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что ядерный объект в Иране снова подвергся атаке Израиля.